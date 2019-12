"Ho cominciato a fare lo Psicoteatro perché ho sentito la necessità, dal più profondo del mio essere autentico, di utilizzare la mia esperienza di oltre trent'anni di teatro, di conoscenza, di terapia e di arte per aiutare gli altri in uno spazio, in un “qui e ora”, che fosse un momento di ispirazione spirituale, per poter partecipare alla trasformazione delle persone mettendomi in gioco in prima persona”



Cristobal Jodorowsky



Psicoteatro è una serata di puro teatro accessibile a tutti e che tocca di volta in volta tematiche differenti.



Il tema di questa serata è quello della coppia.



Anche quando crediamo di conoscere noi stessi, i nostri bisogni più intimi e profondi può succedere che nella relazione di coppia emergano parti di noi che ci sorprendono, che non riconosciamo come nostre. Le relazioni di coppia hanno una parte insondabile e misteriosa, possono riaprire ferite emozionali, farci toccare momenti di estasi, farci sentire folli, ci possono riempire, appagare e completare o al contrario svuotare e allontanarci da noi stessi.



Cristobal Jodorowsky con amore, umore e rigore ci porterà ad esplorare questo tema che tocca la vita di ogni essere umano e lo farà anche con l'aiuto dei Tarocchi sempre presenti sul palco.



Alla fine della serata Cristobal Jodorowsky potrebbe coinvolgere alcune persone del pubblico per una lettura di tarocchi sul palco.



TICKET: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cristobal-jodorowsky-psicoteatro-eh-la-coppia-la-coppia-la-coppia-82966784887