"Cucine a spasso": il food truck festival arriva a San Giorgio di Piano

Dopo il successo della data bolognese nel Parco della Cà Bura di Bologna, le ape car e i furgoncini vintage di Cucine a Spasso si spostano a San Giorgio di Piano per la seconda tappa del festival itinerante dedicato al cibo di strada. Vere e proprie cucine su ruote selezionate in base alla qualità dei prodotti, all’originalità della proposta gastronomica e all’estetica dei mezzi.



La location scelta stavolta è l'elegante piazza centrale del paese, Piazza Indipendenza dove spiccano il 'Torresotto' del 1391, la Chiesa parrocchiale dedicata a San Giorgio, molto importante nel medioevo e custode di importanti opere pittoriche, e la Biblioteca Comunale.



Cucine a Spasso sarà ancora una volta l’occasione per addentare tante prelibatezze da diverse cucine regionali italiane: dalle bombette di Martina Franca ai fritti napoletani, dai tortellini alle focacce. E ancora panini col polipo, fish burger, pizza, hamburger e tanto altro.

E non solo cibo di strada di qualità, ma anche tanta Forst, la birra prodotta in Val Venosta simbolo di tradizione e amore per la natura, e un ampio programma collaterale dedicato a incontri, concerti, giochi, un laboratorio per bambini domenica a cura di Re Mida, dj set, gonfiabili, giocolieri.



Cucine a Spasso punta a rivitalizzare i luoghi sotto-utilizzati, con un'idea nata dagli States, lì focalizzata sul Junk o Fast food, qui viene declinata sul tipico e raffinato gusto italiano, con piatti gourmet che escono dalle cucine in muratura per rivitalizzare uno dei parchi più belli della città. Chef su ruote proporranno, quindi, l'altra Italia, quella da gustare passeggiando all'aria aperta e in compagnia.



L’evento è organizzato da Eventeria in collaborazione con Feednfood e con il supporto del Comune di San Giorgio di Piano.



PROGRAMMA COLLATERALE



SABATO 30 GIUGNO

(dalle 9,30 alle 20,00)

- Mercatino Mamme – La cultura del riuso porta in piazza giocattoli, accessori per neonati, arredamento camerette, culle, abbigliamento per piccoli e premaman, giochi e libri per bimbi e molto altro ancora.



- Intrattenimento gratuito per tutta la famiglia con laboratorio tutta la giornata di “Arte En Plein Air” a cura della sezione Didattica di Ca' la Ghironda - ModernArtMuseum.



- Dalle 9,30 alle 12,30 Spettacolo di Magia e dalle 15,30 alle 18,30 Spettacolo di Burattini accompagnato dal truccambimbi, tutto a cura dell'Associazione Teatro la Garisenda.



- Il pomeriggio alle 14,30 e alle 18.30 letture con Lèggere Leggére.



PROGRAMMA MUSICALE



VENERDì 29 GIUGNO ore 21.00

Iggy and his Booze



SABATO 30 GIUGNO ore 21.00

Dynamite Trio



DOMENICA 1 LUGLIO ore 20.00

The Coffee Killers & Flaming Gene

--------------------------------------------------------------------------



ORARI

Venerdì 29 giugno: dalle ore 18 alle 24

Sabato 30 giugno: dalle ore 09.30 del mattino alle 24

Domenica 1 luglio: dalle ore 12 del mattino alle 24



CONTATTI

Mail: info@eventeria.it

Tel: 051.0493742



--------------------------------------------------------------------------



COME ARRIVARE



BICICLETTA

Pista ciclabile da Bentivoglio, Castelmaggiore, Cento, Malalbergo, San Pietro in Casale, Bologna



BUS

Autobus n.97, fermata San Giorgio di Piano Panzacchi, poi a piedi 3min lungo Via Pascoli e Via della Libertà



TRENO

Stazione di San Giorgio di Piano - Poi a piedi 4min lungo Via Roma, Via Ramponi e Via Garibaldi



AUTO

Strada Provinciale n.4 - Parcheggio Supermercato Coop Via Pirotti