"Antologia del giornalismo bolognese"

Questa antologia , dedicata agli studiosi di studi locali, si configura come un ampio panorama dei giornali d'informazione usciti nella nostra città. Questa rassegna è il frutto di una ricerca lunga e complessiva nelle biblioteche cittadine da parte del curatore, con lo scopo di elencare e descrivere i giornali bolognesi di informazione, di cui esistono solo studi parziali e saggi dedicati a epoche storiche specifiche. In questo volume sono presentate tutte le testate più importanti attraverso una raccolta di scritti elaborata in modo tale da dare una panoramica dei giornali locali cronologicamente inseriti in un contesto storico.