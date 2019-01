Art city, le tele enormi di Kaufmann colorano Palazzo D'Accursio - VIDEO

Un percorso nella pittura astratta di Massimo Kaufmann. Sei opere di grande formato, olio su tela, installate all’interno della Sala Farnese al secondo piano di Palazzo d’Accursio, compongono uno spazio architettonico che l'artista immagina sia un luogo sacro, una cappella barocca.

"Il quadro più grande dà le spalle al pubblico - spiega Kaufmann - proprio perché, così, per entrare in questo spazio architettonico virtuale bisogna oltrepassare la stessa struttura. Non si offre, è un po' arrogante e chiede di più".

Il progetto personale di Kaufmann, a cura di Giusi Affronti, è realizzato con il patrocinio di Do ut do e con il sostegno di Art defender.