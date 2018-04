Francesca Panzacchi premiata al prestigioso "Pegasus literary awards"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Premio “Profumo d’autrice” alla Sanlazzarese Francesca Panzacchi per il romanzo “Amore inverso” (Comma21 – Damster Edizioni) alla 10^ edizione del prestigioso Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards, definito dalla stampa l’Oscar della letteratura italiana. Il concorso, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Cattolica è una delle maggiori manifestazioni conosciute a livello internazionale per la qualità dei contenuti. Più di 4.500 le opere partecipanti nelle sei categorie in gara, che spaziano dalla narrativa alla saggistica, alla poesia. Organizzato dall’Associazione Culturale Pegasus di Cattolica è oggi il più grande premio popolare italiano e uno dei maggiori d’Europa. Oltre a giovani autori e a case editrici emergenti, partecipano alla competizione grandi marchi editoriali, tra i quali Mondadori, Bompiani, Piemme, Marsilio, Einaudi. Nelle precedenti edizioni il Premio ha visto la partecipazione di grandi nomi della letteratura e dello spettacolo, tra questi i giornalisti Sergio Zavoli, Roberto Gervaso, Magdi Allam, Pier Luigi Panza, il musicista Mario Lavezzi e autori come Cristiano Malgioglio. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 14 aprile alle ore 20.30 presso il Teatro della Regina di Cattolica. http://www.premioletterariocattolica.it/index.html

Gallery