Marcello Romeo ultimerà la registrazione del nuovo album presso gli studi della SanLuca Sound

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Durante il periodo di Natalizio e nei primi giorni del 2018 il cantautore Marcello Romeo ultimerà la registrazione del nuovo album presso gli studi di Bologna della SanLuca Sound di Manule Auteri .in collaborazione con il grande Renato Droghetti arrangiatore (ex taglia 42 ora Yessa). Queste le prime notizie su alcuni dei 12 brani 1-DI MONDI con la voce incredibile di Serenella Occhipinti (già sanremo come Sara6 e Taglia42) 2-SENZA SLIP spiritosa canzone indelebile 3-UNA CANZONE PER LUCIO con la divina Iskra Menarini trent'anni sul palco con Lucio Dalla 4- AMPERE uno splendido brano d'amore in duetto con la giovanissima Chiara Bincoletto e i testi di Alberto Despini 5-GHIBLI Una riedizione del brano già conosciuto , in una nuova versione curata da Ettore Cimpincio, dalle sonorità sahariane 6- MATTINO 7-COME I SUPERTRAMP ed altri brani in fase di realizzazione sempre in duetto con artiste come Monica Zuffi, Denise Turrini e Gabriella Veronese Marcello Romeo conduce ogni mese Cuore di Vinile nell'ambito del format di Musica in Teatro ideato da Lucio Dalla e Nino Campisi a Bologna presso il teatro del Navile, dove è sempre sul palco con Marco Belluzzo e GianLuca Naldi . Ospita cantautori emergenti ed è diventato un appuntamento importante nella musica d'autore. Moltissimi i cantautori ospitati in questi anni , provenienti da varie città italiane. Conduce anche rassegne per cantautori come il Voice Festival e la splendida Bologna una città per cantare Live. Sempre sul palco del teatro del navile di Nino Campisi al quale va il merito di avere assegnato a marcello romeo questa iniziativa nel 2014.