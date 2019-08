Riccardo Cesari e Matteo Bortolotti di nuovo insieme per Storie di passaggio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Nuovo progetto in arrivo per Riccardo Cesari, cantautore polistrumentista bolognese, e Matteo Bortolotti, scrittore presente anche tra gli sceneggiatori della serie tv L’Ispettore Coliandro. Uno showcase intimo e pieno di ispirazione, che porta sul palco storie di scelta e cambiamenti raccontate da due riconosciuti esponenti della scena culturale bolognese. Amici e collaboratori di lunga data, Riccardo Cesari e Matteo Bortolotti tornano insieme sul palco per “Storie di Passaggio”, il nuovo spettacolo itinerante che attraverso musica e letteratura racconterà ad ogni tappa una storia migliore. Storie Di Passaggio è uno showcase che sa di taccuini stropicciati e valigie consumate, di racconti della soffitta, diari di viaggio e sale d’attesa. Di arpeggi davanti a un caminetto, serate fumose su un vecchio divano con un giradischi e un bicchiere di vino. C’è qualcosa di sospeso ed eterno nei racconti dei viandanti, il divenire costante che incontra il lascito della tradizione. Come quella del cantautorato folk, del romanzo di formazione, dei poeti e musicisti della beat generation, dei caffè letterari e collettivi rivoluzionari, dei reading di poesia e delle improvvisazioni teatrali. Di quel libro un po’ ingiallito prestato da un amico e ritrovato tra gli scaffali impolverati della cantina. Con una cartolina a mo’ di segnalibro ed una nota a margine, che ti ricorda: Dove eravamo rimasti? Riflessione quest’ultima lanciata da Cesari stesso con il suo primo album autoprodotto, intitolato appunto #doveravamorimasti, pubblicato nel Novembre 2017 e diventato poi anche un libro edito da Dominus Production Edizioni. Il disco vede la partecipazione di musicisti del calibro di Andrea Torresani (Vasco Rossi) e Fulvio Ferrari (Luca Carboni) e riceve diversi premi sul territorio nazionale, oltre che un ottimo consenso di pubblico. Cesari esplora anche in questo progetto alcuni dei temi portanti della sua attività musicale: il cambiamento come esperienza di crescita, il viaggio, la straordinarietà del quotidiano. E ovviamente la sua musica cantautorale, pop italiano con influenze blues. Dopo una serata di anteprima live a Bologna il 14.07.19, lo spettacolo inizierà il suo viaggio in autunno prediligendo location dal carattere intimo e raccolto, come piccoli teatri, librerie, caffè letterari, gallerie d’arte. Storie di Passaggio è un progetto che conquisterà chi ama: Sofar Sound, Brunori a teatro, Paolo Benvegnù, Poetry Slams, Balcony TV, Gaber/Luporini, Dente/Catalano “Contemporaneamente insieme”, Battiato/Sgalambro, Dalla/Roversi, Carmen Consoli in teatro, NPR Tiny Desk Sessions.

Gallery