Culture dal mondo, Mama Africa the soul story

Giovedì 30 luglio, ore 21.00 Piazza Filopanti



THE SOUL STORY Rick Hutton - Daria Biancardi & Groove City

Un viaggio musicale e culturale nelle decadi d’oro della Soul Music, del Rithm & Blues e del Gospel scritto e prodotto da Rick Hutton e Fabio Ziveri e con il patrocinio dell’Associazione Black in Bo.



Sono passati 50 anni da quando negli USA esplodeva la Soul Music. The Soul Story è un viaggio musicale e culturale nelle decadi d’oro della Soul Music, del Rithm & Blues e del Gospel scritto e prodotto da Rick Hutton e Fabio Ziveri e con il patrocinio dell’Associazione Black in Bo. Uno spettacolo estremamente dinamico e coinvolgente in cui Rick Hutton voce narrante e la band Groove City condurranno gli spettatori in un viaggio musicale nel contesto storico e culturale in cui la Black Music è nata e si è sviluppata. Le voci esplosive di Daria Biancardi e Rick Hutton si alterneranno sul palco in un repertorio Soul, R&B con frequenti incursioni nel Gospel e saranno intercalate da episodi, aneddoti e curiosità sul mondo della Black Music. Soprattutto Aretha Franklin, Etta James, Ann Peeble, Otis Redding, Wilson Pickett, Rufus Thomas, Solomon Burke ma anche tanti altri interpreti della Soul Music.



formazione

Rick Hutton, voce

Daria Biancardi, voce

Fabio Ziveri, tastiere

Pier Martinetti, chitarre e cori

Rita Girelli, basso

Gianluca Schiavon, batteria

Andrea Scorzoni, sax

Franco Venturi, tromba



Accesso con posti assegnati all'ingresso la sera stessa, secondo le norme di distanziamento covid, a partire dalle ore 20, fino ad esaurimento posti. La mascherina va indossata fino all’arrivo al proprio posto.