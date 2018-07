Teatri di vita: Cuore d'Inghilterra

Voglia d’Europa o paura d’Europa? Dal 1 al 5 agosto a Teatri di Vita, nell’ambito di “Bologna Estate”, andrà in scena la XII edizione del festival “Cuore di…”, ogni anno dedicato a una diversa nazione “da prima pagina”. Quest’anno, “Cuore d’Inghilterra” pone al centro un Paese così vicino eppure sempre più lontano che nel 2019 compirà, non senza polemiche, proteste e contraddizioni, la sua definitiva fuoriuscita dall’Unione Europa. Teatri di Vita lo saluta così, facendo sentire la voce di registi, compagnie, attori, fotografi e artisti inglesi in un’ultima rassegna waiting for… Brexit. Ogni giorno dalle ore 17 la cultura britannica invaderà gli spazi interni ed esterni di Teatri di Vita con un programma ricco di appuntamenti: una mostra fotografica, nove cortometraggi, cinque film proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, sei spettacoli (tra i quali un omaggio di Andrea Adriatico a Claire Dowie, protagonista dello stand-up comedy inglese), incontri, aperitivi con dj-set e immancabili cene “fish & chips”. Cinque giorni per ragionare insieme di Europa, di separazioni e abbandoni, ma soprattutto per rispondere a una domanda: cosa significa l’Inghilterra per noi?



Il programma completo del festival può essere consultato al sito https://www.teatridivita.it/cuoredinghilterra/.



Ingresso libero, spettacoli serali a pagamento.