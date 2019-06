Cuore di Tokyo: danza, mostre, film, musica, incontri, lezioni spirituali, gastronomia

Danza, mostre, film, musica, incontri, lezioni spirituali, gastronomia, laboratori, letture dal cuore di Tokyo: la 13esima edizione del festival internazionale “di reportage” e del contemporaneo, creato da Teatri di Vita, approda al Giappone con “CUORE DI TOKYO", la visione dall'interno di una una civiltà millenaria proiettata verso un futuro vertiginoso.



Ad aprire il festival è la mostra-provocazione pluri-premiata di Ai Hasegawa “(Im)possible baby”, che sarà inaugurata venerdì 28 giugno alla Sala Studio (via del Pratello 90/a) alla presenza dell’artista, che dialogherà con Giulia Sudano, presidente dell’associazione Orlando. Ai Hasegawa ha concepito un progetto choc: creare visivamente le figlie di una coppia lesbica a partire dalla loro mappatura genetica, secondo un sistema supportato dai laboratori scientifici. Una mostra che rimarrà aperta fino al 10 luglio e che farà riflettere sulle sfide bioetiche del nostro presente.



Dal 5 al 10 luglio si concentrano tutti gli eventi della prima parte nella sede di Teatri di Vita al Parco dei Pini (via Emilia Ponente 485), coinvolgendo tutti gli spazi interni ed esterni.

Molti gli appuntamenti con la danza contemporanea, con tre spettacoli dal Giappone creati da Kakuya Ohashi, Ryu Suzuki e Ikuyo Kuroda; un laboratorio-happening condotto da Yoshiko Chuma, da quarant’anni una delle icone della scena artistica contemporanea di New York, che ci regalerà una delle tappe del suo “Secret Journey” che l’ha portata ad oggi in 40 Paesi del mondo; e infine una selezione di videodanza giapponese, realizzata in collaborazione con lo ZED Festival.



Molti gli appuntamenti anche con il cinema, che offriranno la possibilità di assistere ad alcune prime visioni della ricca cinematografia giapponese, tra lungometraggi e cortometraggi (uno per tutti “Hikari / Radiance” di Naomi Kawase, premiato al Festival di Cannes). Non mancherà la musica con i concerti di due tra le più originali rappresentanti della musica elettronica nipponiche, Piana e Tujiko Noriko, che è stata definita la Björk giapponese, e con due dj-set in apertura e chiusura del festival dedicati alle atmosfere del Sol Levante.



Due giornate speciali arricchiscono il festival. Domenica 7 luglio è Tanabata Matsuri, una delle più iconiche feste tradizionali giapponesi, durante la quale vengono appesi foglietti con i desideri ai bambù e agli alberi. Per l’occasione, oltre ai foglietti, il festival inizia la mattina, moltiplicando le occasioni di incontro, che comprendono anche il pranzo. L’ultimo giorno del festival mercoledì 10 sarà la giornata di Capitan Harlock. L’eroe di manga e anime compie infatti 40 anni di apparizione televisiva in Italia. Per l’occasione il festival ospiterà una mostra di opere autografe del suo creatore Leiji Matsumoto, i primi episodi della serie non-stop e un film della saga, e altre iniziative per celebrare il pirata dello spazio che lotta per la libertà e la giustizia.

