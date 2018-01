Curiosi & golosi

CURIOSI e GOLOSI? Allora segnatevi in agenda Domenica 28 Gennaio -

I Curiosi di scoprire il centro di Bologna saranno guidati dal vecchio walkman per un tour unico nel suo genere - I “visitatori” ascoltando questa sorta di “commedia alla radio di un tempo” scopriranno particolarità storiche e culturali del centro di Bologna camminando per strade e vicoli meno conosciuti tra una risata e l'altra

Il racconto è calibrato passo dopo passo per permettere dii spostarsi in completa autonomia semplicemente ascoltando le indicazioni inserite nel racconto

Al rientro i Golosi potranno "leccarsi i baffi" in una degustazione di dolci tipici del Carnevale bolognese offerti dallo Staff di BolognadaSballo - Prenotazione obbligatoria entro sabato 27 gennaio al 3284412533