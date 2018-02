Cyberdramma di Electronic Theater

Progetto di Electronic Theater nato dalla transcodificazione di verbo e suono, dalla collisione di due corpi che esplorano galassie dark ambient sino ad ora rimaste inesplorate.

Poesia Digitale che è percoso carnale, che è corpo immerso in nuove dimenioni digitali, che è corpo straziato e accarezzato da impulsi elettrici e virtuali della nostra psiche.

È viaggio iper-noise attraverso il caotico delirio di contraddizioni e dolore, forme e riflessi umani.

È morte e apparente risveglio, è vita che ingloba virtuali spasmi nelle sue immense potenzialità.

È racconto esperienzale soffocato da tempeste di casse ventrali. È stati coscienziali e trasformazioni.

È il quotidiano Cyberdramma umano



Cyberdramma è un progetto del gruppo Corpo Nero che unisce musica elettronica e teatro in una serie di monologhi che raccontano, di pari passo con la componenete musicale, un doloroso viaggio all’interno della mente del performer.

Le basi ambient noise e la voce accompagneranno lo

spettatore in questo percorso virtuale e esperienziale che vuole arrivare a risuonare nelle viscere dell’ascoltatore.

Dalla collaborazione con Compagnia Icore nasce un’ambientazione dark-digital caratterizzata da installazioni elettronico/luminescenti che andranno a illuminare lo spazio buio circostante, animato da attori/entità che entreranno in contatto con il pubblico sia da punto di vista visuale che fisico.

Tramite danze ipnotiche gli attori cercheranno di transcodificare parole e musica in una convulsione dolorosa convulsione che renderà il pubblico partecipe della sua lacerazione



Testo di Leonardo Sbabo

Regia di Daniel Vincenzo Papa De Dios

Musiche di Leonardo Sbabo



con Elena Biagini e Irene Ferrando González