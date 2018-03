D'amore e baccalà: cena letteraria portoghese. Lo scrittore Alessio Romano torna in libreria - venerdì 23 marzo - per presentare (IN ANTEPRIMA NAZIONALE!) il suo ultimo libro: D'amore e baccalà (edito da EDT), un romanzo che è anche una guida su Lisbona, la più poetica delle capitali europee.



Abbiamo quindi deciso di presentarlo in una doppia formula:



venerdì 23 marzo

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



ore: 18:30: presentazione del libro. L'autore ne parla con la scrittrice Francesca Bonafini;



ore 20:00: a cena con lo scrittore.



MENU (25,00€):

- copia autografata del libro "D'amore e baccalà" di Alessio Romano;

- piatto di bacalhau (baccalà) portoghese;

- calice di vinho verde portoghese;

- calice di porto (ruby o bianco), accompagnato da biscottino artigianale (disponibile anche vegan & gluten free).





È gradita la prenotazione, chiamandoci al 371.1091099, contattandoci via Facebook, via e-mail (barlibrerilaconfraternita@gmail.com) o passandoci a trovare.



IL LIBRO: la più poetica delle capitali europee.

Saramago e l’oceano. Tabucchi e il tram numero 28.

E le tascas, le taverne in cui si mangiano cinquanta sfumature di baccalà ascoltando la musica più struggente che esista: il fado.

È in questa città sospesa tra sogno e realtà che Alessio incontra Beatriz, una cameriera bellissima, scontrosa ed evanescente.

Ritrovarla nel dedalo del centro storico sarebbe impossibile, senza l’aiuto di complici inattesi: gli spiriti guida di Amália Rodrigues, Ingrid Bergman, Fernando Pessoa...



L'AUTORE: Alessio Romano (Pescara, 1978) ha debuttato nel 2006 con Paradise for all (Fazi Editore), un giallo ambientato

alla Scuola Holden – dove ha studiato Tecniche della narrazione e oggi insegna – salutato dal critico del Corriere della Sera Antonio d’Orrico come “uno dei migliori esordi della stagione”. È autore di Solo sigari quando è festa (Bompianii, 2015) e curatore de Gli stonati. Manifesto letterario per la legalizzazione della cannabis (Neo Edizioni, 2017).