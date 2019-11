"Da Bertelli a Guidi - Vent’anni di mostre dell’Associazione Bologna per le Arti" a Palazzo d'Accursio dall'8 dicembre 2019 al16 febbraio 2020. A cura di Stella Ingino e Giuseppe Mancini e promossa da Associazione Bologna per le Arti. Con il patrocinio di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Accademia di Belle Arti di Bologna.

Inaugurazione: sabato 7 dicembre, ore 18.00

Orari

martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica

dalle ore 10.00 alle ore 18.30 e venerdì dalle 15.00 alle 18.30

Lunedì chiuso

Ingresso gratuito