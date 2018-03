Incontro su come fare business online

Incontro gratuito con Robin Good rivolto ad imprenditori e PMI, per approfondire temi di business online, e valore delle relazioni.



L'evento è gratuito e toccherà temi di:

* Posizionamento per distinguersi online - PIE e nicchia di settore

* Creazione di contenuti di valore che ci differenzino dagli altri

* Come coltivare una comunità di lettori e fan appassionati

* Come interagire e ascoltare il proprio pubblico

* Come creare prodotti su misura



Per partecipare è sufficiente iscriversi nella pagina Facebook dell'evento.