Dabadàs merende creative - l'arte: una scelta o una vocazione?

Cos’è l’arte e a cosa serve? Cosa fanno gli artisti?

Dopo un momento d’incontro e confronto sul tema dell’arte visiva e dell’arte di strada, seguirà un laboratorio pratico di equilibrio su filo teso e su sfera. I piccoli equilibristi sperimenteranno nuovi modi di camminare sopesi da terra.

Come audaci sperimentatori proveranno, in sicurezza e guidati da formatori esperti, la camminata su di un filo sottile o su una sfera gigante per imparare a stare in ascolto di sè e dell’altro attraverso nuovi e incredibili strumenti.

Questa la tematica dell'ultima domenica in compagnia di Merende Creative negli spazi DAS.