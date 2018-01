"Dai caffe' a Facebook" mostra collettiva al Seven's.bo

La mostra intende dare visibilità alle diverse personalità artistiche che spesso si ritrovano sui social network per diffondere la propria arte e il proprio pensiero, al fine di socializzare e di scambiare e di promuovere le proprie ispirazioni e attitudini artistiche e creative.

La dottoressa Fabiana Maiorano, curatrice di mostre d’arte e organizzatrice di eventi culturali, in qualità di promotrice e coordinatrice del Gruppo di artisti partecipanti alla Collettiva presenterà la mostra “Dai Caffè a Facebook”.

Il Vernissage si svolgerà sabato 17 febbraio ore 17 presso Seven’s.bo a Bologna.

Seven's.bo è una stazione di confronto e di scambio per chi ha intenzioni e progetti finalizzati a creare qualcosa di concreto e di nuovo, capaci di dare origine a piccoli cambiamenti sia sul piano individuale che sociale, insieme al desiderio di fare e collaborare in gruppo..

Seven’s.bo mette a disposizione spazi per progettare, comunicare e condividere opinioni e visioni. Mette a disposizione spazi per ospitare talenti affinché possano confrontarsi ed esprimersi, spazi riservati ad innovatori, ad artigiani, a professionisti, ad artisti e a creativi motivati a realizzare qualcosa di originale nelle diverse discipline.

La mostra “Dai Caffè a Facebook” riunisce artisti prevalentemente emergenti e oppure anche autodidatti provenienti da diverse città italiane, i quali si sono in precedenza "incontrati" sul social network più famoso del mondo quale è Facebook per discutere di arte, avanzando poi l'ipotesi di riunirsi in una mostra collettiva all’interno di un’unica splendida città quale è quella di Bologna.

L'evento presso Seven’s.bo intende dare un volto ed una concretezza a questi artisti che utilizzano il web proprio per diffondere la propria arte e il proprio pensiero.

Inoltre l’Evento sarà patrocinato dal Comune di Bologna.

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 17 al 23 febbraio 2018.



Ingresso Libero



Artisti partecipanti:

Anna Bonini

Tiziana Bortolotti

Giuliano Cesco

Erica Cociancich

Luca Donati

Christian Fermo

Samantha Fermo

Milena Gallo

Alessia Gemmo

Monica Kirchmayr

Gerardo La Porta

Barbara Neri

Giuseppe Portulano

Giorgio Pozzi

Margherita Pullega

Davide Scutece

Debora Smith

Caterina Stolfa

Micaela Trottolini

Tommaso Maurizio Vitale

Stefania Zini

Simone Zola



Articolo di Rosetta Savelli

