Dai un calcio alle mafie 2019

Giornata contro le mafie in Memoria di Dodò, una manifestazione promossa dal Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Savena Idice e dalla cooperativa “La Carovana Onlus”, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Calcistica Locale “Sporting Pianorese 1955”.

La giornata, alla sua VI edizione, si terrà il 25 Maggio 2019 alle ore 15.00 presso lo Stadio Comunale di Pianoro “Marino Dainesi”, in Via dello Sport 2.

Dai un Calcio alle Mafie è un torneo solidale di calcio a 5, organizzato per promuovere un tipo di sport pulito, leale e responsabile, basato sulla collaborazione tra squadre, sull’autoarbitraggio e sull’etica dello sport.

Dedicato a Domenico Gabriele, detto Dodò, un bambino con la passione del calcio che, all’età di 11 anni, è stato colpito da un proiettile vagante mentre giocava a calcetto in un campo sportivo della periferia nord di Crotone. Una vittima innocente perché quel proiettile era destinato a un affiliato della ‘ndrangheta locale.

Il nostro territorio da sempre ricorda Dodò attraverso questa manifestazione sportiva e, a 10 anni dalla sua scomparsa, abbiamo il piacere di ospitare i suoi genitori, Francesca e Giovanni, che interverranno per commemorare Domenico e sensibilizzare la popolazione sul tema della lotta alla Mafia.

La partecipazione è gratuita, le squadre saranno miste per genere ed età e le iscrizioni saranno registrate il giorno stesso presso lo Stadio di Pianoro, a partire dalle 14.30 e fino alle 15.00, ora di inizio del torneo.

Alle 18.00 seguirà la premiazione delle squadre vincitrici con i premi di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

L’evento è reso possibile anche grazie al contributo della Regione Emilia Romagna, L.R. 14/08

Per informazioni:

Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Savena Idice all’indirizzo email

giovani@unionevallisavenaidice.bo.it o al numero 0516527754