Dal 23 Marzo esplora la tomba di Tutankhamon in compagnia dell’egittologo Pasquale Barile

Volete entrare nella fantastica ricostruzione virtuale della tomba di Tutankhamon in compagnia di un egittologo che in diretta racconta i misteri e le curiosità di questa incredibile scoperta?

Oggi è possibile per la prima volta al mondo indossando un visore di Realtà Virtuale al Museo della Macchina del Tempo e condividendo così la stessa visuale immersiva dell’egittologo Pasquale Barile, che con competenza e capacità comunicativa si muove tra le varie stanze, raccoglie oggetti perfettamente ricostruiti e legge i geroglifici.

Per effettuare la prenotazione, pagabile il giorno della visita, sarete trasferiti sul sito Bologna Tour Guide di Anna Brini, in cui dovrete scegliere LA TOMBA DI TUTANKHAMON nell’apposito spazio a tendina «Visita» e compilare i rimanenti campi.

Non perdete questa esperienza unica che associa l’innovazione tecnologia all’emozione di trovarsi in prima persona in un luogo “mitico” nella storia dell’archeologia di tutti i tempi.

LINK a VIDEO https://youtu.be/hhdMFdASTj0

Gallery