Dal Brasile all'Italia una serata dedicata alla libertà

Vi aspettiamo venerdi 22 febbraio a Bologna in via Irma Bandiera 1 (sede di Amnesty International) per parlare insieme di Brasile, partendo da #PauloFreire e dai suoi principi educativi per arrivare alla politica brasiliana di oggi di #JairBolsonaro.



L'evento non sarà la classica conferenza ma prevederà una parte di performance artistica "#ExpressYourself" prodotta da Gaia Chon per FucsiaTeatro, una parte di approfondimento sui principi educativi di Paulo Freire gestita dalla #ReteFreireBoal e da IAM - Intersectionalities and more e la parte finale di approfondimento sul Brasile di oggi e su Bolsonaro a cura di Amnesty International.



A conclusione si esibirà l'artista e cantautrice #ManuNapolitano che ci regalerà la musica e le parole della sua canzone #MuitasMarias dedicata a #MarielleFranco, attivista per i diritti umani e civili uccisa in Brasile.





PRIMA DI ANDARE VIA ASPETTATE!





A fine incontro festeggeremo insieme la nascita della nostra nuova associazione IAM (Intersectionalities And More) che si occupa di formazione, sensibilizzazione ed empowerment su temi legati alle identità internazionali su temi come migrazioni, disabilità, seconde generazioni e invecchiamento.