Dal tramonto all'alba: Halloween, per tirare fuori l'animale notturno che è in voi

Come si fa a chiudere le feste proprio quando gli animali più belli escono allo scoperto? Sono anni che ce lo chiediamo e finalmente siamo giunti a una risposta definitiva: non si può. Bisogna dare un po' di meritato spazio alle bestie e quale notte migliore, se non Halloween, per tirare fuori l'animale notturno che è in voi?



Non ci perdiamo in convenevoli, questa sarà LA festa. Magari avrete altre cose da fare: cancellatele. Un matrimonio il giorno dopo? Lasciate vostro marito. Un battesimo? Rimandate il parto. Tanto il succo è che ci vedremo tutti a Zona Roveri Music Factory dove l'all star team di Electropical e Binario69 vi sta cucinando qualcosa di semplicemente molto valido.



BOOM !



LINEUP:

> 22.00 DJ Caio Foglieni (Brazil)

Global beats da tutto il mondo come se non ci fosse un domani a manetta proprio.



> 23.30 BinarioX DJs,

Gente in forma smagliante che vi ha fatto ballare tutta la scorsa stagione al Binario di quelle nottate "che bordello ciaone a tutti".



> 01.00 DUB ENGINE Live Set

Duo composto da Tux (dubmaster,fx) e Sabry (voce, synth) fondato a Bologna (ITA) nel 2009. Bassi ruvidi, synth acidi in levare, echi infiniti e tonnellate di wobbles sono il marchio di fabbrica del sound “engine”, figlio di quella nuova generazione di dub che ridipinge i propri suoni in una giocosa miscela di diversi generi: dal roots- reggae ai suoi discendenti elettronici come stepper, jungle e dubstep.



> 02.30 DJ GRISSINO

Dj Grissino aka Mr. Breadstick è un Dj/Produttore amante dei vinili

e dell' ottima musica di qualità. Siete pronti a ballarvelo fino all'alba??