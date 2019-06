Damiano Della Torre in concerto a Castel San Pietro Terme

Damiano Della Torre presenterà "KEEP IT", l’ultimo lavoro discografico del cantante e compositore italiano, il quale, dopo anni di collaborazioni con artisti internazionali (Tom Jones, Terence Trent D’Arby, PFM, Miriam Makeba e tanti altri), sceglie di delineare la propria forma di espressione musicale con un album di 10 brani originali dalle influenze fusion e progressive. Tastiere, batteria e sax sono gli strumenti scelti per accompagnare la voce solista di Damiano, in un gioco continuo di ritmi, assoli ed ampi spazi melodici e corali. I testi, scritti da Della Torre ed in certi casi in collaborazione con il musicista Samuel Cereghini, riflettono il percorso di vita terrena e spirituale dell’autore, toccando concetti quali la relatività del tempo e dello spazio, la presenza e la consapevolezza di essere vivi. Un album che con potente gentilezza trascina l’ascoltatore nel mondo ideale dove l’autore vive.



La formazione per il concerto del 19 Giugno presso l'Accademia Del Pomelo di Castel San Pietro Terme prevede Damiano Della Torre alle tastiere e voce ed Alessandro Ciullo alla batteria.

