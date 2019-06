Dancer2: dopo 6 mesi di hip hop, lo spettacolo!

Il 13 giugno alle ore 21.00, alla Polisportiva Lame (via Vasco de Gama 20, quartiere Navile, Bologna) si festeggerà la danza come passione, disciplina e fonte di energia, strumento per imparare a credere in se stessi, nella propria comunità e in un futuro migliore.

Tutti i protagonisti della seconda edizione di dancER, affiancati dai grandi professionisti dell’hip hop, mostreranno al pubblico i risultati di un inverno di studio con un grande evento gratuito e aperto a tutti inserito nel cartellone di Bologna Estate.



Dopo sei mesi di corsi di hip hop, offerti gratuitamente nelle Scuole Salvo d’Acquisto e Bottego della zona Lame di Bologna e nel centro Cisim di Lido Adriano (Ravenna), siamo orgogliosi di dimostrare i progressi, le amicizie e i traguardi raggiunti dai quasi 150 ragazzi, tra i 6 e i 14 anni, iscritti a dancER2, il progetto ideato da Vittoria Cappelli e Gabriella Castelli, realizzato dall’Associazione LaborArtis con la direzione artistica di Monica Ratti.



Quale miglior modo di un grande spettacolo di danza per celebrare l’impegno e la dedizione dimostrato?

Accanto ai ragazzi di dancER2 si esibiranno anche qualificati gruppi under 20 del nostro territorio e ospiti eccezionali, provenienti da tutta Italia per un totale di circa 300 danzatori.



Ci saranno i Bandits da Milano, star internazionali dell’Hip Hop che nella loro carriera hanno preso parte a trasmissioni televisive e radiofoniche come gli Mtv Hip Hop Awards, Striscia la Notizia, Tu Si Que Vales, Amici, The Voice, Radio Deejay e Radio 105.

Fra gli ospiti speciali anche i Fratelli Gargarelli, giovanissimi e straordinari ballerini di Brindisi che hanno infiammato i fan di Ballando con le Stelle. E poi da Roma, Stefania Palmieri porterà due compagnie con ben 30 danzatori tra i 6 e i 18 anni, la Starlight Mega Crew e i Funkyds che hanno preso parte a programmi televisivi Rai e Mediaset quali Ballando con le Stelle, I Fatti Vostri, I soliti Ignoti, La Corrida e Festival di Sanremo.



Parteciperanno inoltre le insegnanti dei corsi e le guest star che i ragazzi hanno conosciuto durante l’anno, da Raffaella Siano Boobi a Serena Sésé Ballarin insieme a Accademia Cecchetti di Michela Bulgarelli da Ravenna, i Bad Moons di Simone Alberti da Bologna, Bella Zio e Malakia’z di Max e Simone Alberti da Savignano sul Rubicone, Flash Dance Academy di Giulia Volta da Bologna, Kinesfera di Alessio Vanzini da Modena, Kway Di Carlos Kamizele e Cristiano Kris Buzzi da Bologna e Molotov Gruppo Kc di Cristiano Kris Buzzi e Carlos Kamizele da Bologna.





Vittoria Cappelli e Gabriella Castelli, ideatrici di dancER ci raccontano il coinvolgimento del territorio e l’impatto sui ragazzi: “DancER ha dimostrato che insieme si arriva lontano – spiega Gabriella Castelli – addirittura a condividere il palco con i ballerini che guardano su YouTube o in televisione. Non importa come ti chiami, dove sei nato o come vai a scuola, mentre balli sei una star”.



“Il ballo può migliorare la vita dei nostri ragazzi – spiega Vittoria Cappelli – e il saggio finale, che sarà un vero spettacolo, li farà felici, uniti davanti alle loro famiglie e ai loro nuovi amici, dopo 6 mesi di lezioni, di impegno e di coinvolgimento. Questo è il progetto dancER, questa è la vera aggregazione”.



Grazie al Comune di Bologna, Comune di Ravenna, l’assessorato alla Cultura del Comune di Bologna - Bologna Estate e il tutto Quartiere Navile per aver creduto nel progetto.



Grazie ai sostenitori di dancER2, senza i quali questa seconda edizione non sarebbe stata possibile: Alfasigma, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Germano Chincherini, Ima, Marposs e poi Emil Banca, Fondazione Maccaferri e Gruppo Hera.



Grazie inoltre agli sponsor tecnici: Gruppo Granarolo, Macron, Polisportiva Lame, Radio Sata e Villani Salumi e ai media partner: DanzaSì e Radio Danza.