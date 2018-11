"Dancin’ Bo": Bologna balla per le feste

Bologna balla per le feste: Intorno all’appuntamento fisso con la festa di fine anno in piazza Maggiore, dal 28 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019, #DancinBo propone un ricco calendario di eventi per portare tra la gente l’allegria e la bellezza del ballo, in tutte le sue forme, con appuntamenti nei luoghi tradizionali della danza e performance d’autore che trasformano piazze e portici di Bologna in un teatro a cielo aperto.

La notte del 31 dicembre si festeggia in Piazza Maggiore con una grande festa da ballo e musica per tutti i gusti, con una selezione degli storici dj bolognesi. Allo scoccare della mezzanotte, come da tradizione, il rogo del Vecchione, il grande fantoccio simbolo dell’anno appena trascorso che viene bruciato a scopo propiziatorio, realizzato dalla compagnia Cantieri Meticci in collaborazione con i laboratori educativi del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna rivolti a bambini e famiglie.

Il 1° gennaio saluteremo l'arrivo del nuovo anno in Piazza Maggiore con un ben-augurante valzer collettivo.