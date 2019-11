Bologna Jazz Festival: Daniele Sepe Quintet al Mercato Sonato

Sabato 23 novembre Daniele Sepe Quintet alle 22 al Mercato Sonato. Il quintetto dell’istrionico sassofonista Daniele Sepe è al Mercato Sonato per presentare il nuovo disco “The cat with the hat”, uscito lo scorso 21 marzo. L'evento è parte della rassegna MercatoJAZZ ed è nell'ambito del Bologna Jazz Festival 2019. A cura di Gentle Freak Bros, Associazione Senzaspine e Bologna Jazz Festival.