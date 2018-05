Danilo Masotti presenta 'Aside story', il nuovo libro di Sabina Borgatti e Ivo Stefano Germano

A poche settimane dalle prime attese partenze verso le località di villeggiatura, sarà Danilo Masotti a intervistare Ivo Stefano Germano e Sabina Borgatti sul loro nuovo libro, Aside Story - la fatica delle vacanze (edizioni Goware).

Un libro che fotografa e decodifica in modo ironico e implacabile il mito contemporaneo delle vacanze, attraverso la rappresentazione che delle vacanze stesse viene data sui social network da aprile fino a settembre inoltrato. Un repertorio dei luoghi comuni, delle aspettative, delle illusioni, delle disillusioni, delle speranze di riscatto riposte in dieci giorni - o forse solo una settimana - di cosiddetto "stacco".

