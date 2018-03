Danzando con l'anima: mostra collettiva

DANZANDO CON L’ANIMA. Dal 17 al 25 marzo 2018 l’associazione arte e cultura bolognese, La Corte di Felsina presenta la mostra di arti visive.



<< La vita è una donna che danza… >> - Così affermava Socrate in uno dei celebri dialoghi platonici come ricorda Paul Valery nel suo libro del 1923 - L’anima e la danza - .



La danza, come espressione del corpo, da sempre è parte integrante dell’essere umano, delle sue idee, emozioni e pensieri: un raffinato sistema per dialogare con l’anima .



Sabato 17 marzo alle ore 17.30 la pittrice / scrittrice Graziella Massenz Nagra presenterà il suo libro di poesie ‘Parlando con l’anima ’ , edito da La Corte di Felsina



Entrata Libera (20 posti seduti)



Ore 18.30 Vernissage con aperitivo

( Entrata libera)



Espongono



Pamela Aguiari , Paolo Bassi, Roberto Da Re , Angelo De Mattia

Maria Luigia Ingallati, Irene Manente (Mariquita), Graziella Massenz (Nagra)

Barbara Neri, Patrizia Pacini Laurenti, Margherita Pùllega,

Nicoletta Spinelli, Anna Tacconelli





Sabato 24 marzo h. 17-30: Conferenza : Elan vital e le ballerine di Degas

Relatrici : Maria Luigia Ingallati - pittrice

Anna Rita Delucca - storica dell’arte



Entrata Libera (20 posti seduti)





La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura è a Bologna in via Santo Stefano 53 . www.lacortedifelsina.it



Orari di apertura della mostra :tutti i giorni,compresi i festivi , dalle 15.30 alle 19.00 fino al 25 marzo 2018. ( Entrata libera)