Danze sacre e movimenti: conferenza gratuita

Conferenza gratuita che nasce per rispondere a tutte le domande riguardo a questo meraviglioso workshop di Danze Sacre e Movimenti, un'antica disciplina tramandata per contattare ed esplorare il proprio mondo interiore, coinvolgendo corpo, emozioni, pensieri con lo scopo di ripristinare l'armonia e il collegamento tra le diverse parti.

La disciplina dei Movimenti e delle Danze Sacre permette di acquisire strumenti pratici per vivere in armonia ed equilibrio con se stessi e con gli altri nel mondo che ci circonda.

Il workshop sarà con musica dal vivo suonata da un pianista professionista, dove poter fare una profonda esperienza di questa antica disciplina tramite il corpo, e mettere in

contatto cuore e mente.



E' richiesta la prenotazione al 320 1650086



Giovedì 18 gennaio dalle ore 21:00 alle ore 22:00

Centro Natura, sala E, via degli Albari 4/a Bologna



I.S.A.

Istituto Superiore di Apprendimento è un'associazione scientifica culturale che organizza su tutto il territorio nazionale conferenze, mostre, spettacoli, stage ed altri eventi culturali.



Questa intensa e capillare attività di diffusione nasce dal desiderio di promuovere un sistema pedagogico di idee volto ad uno studio dell'uomo ed alla possibilità di stimolare un continuo miglioramento nella qualità della vita, attraverso la conoscenza e l'uso consapevole dei propri potenziali, applicati e sperimentati nella quotidianità.



Abbiamo osservato che una migliore capacità di interazione ed una maggiore velocità di comprensione, sono necessarie per essere in linea con la rapidità dei mutamenti che avvengono nel tessuto socio-culturale in cui siamo immersi.