Dario Vergassola e Claudia De Lillo alias Elasti nel cortile di Palazzo D'Accursio

Ospite dell'incontro di Non è mai troppo tardi, la rassegna di appuntamenti al Cortile Guido Fanti di Palazzo d’Accursio per altrettante interviste irriverenti condotte da Dario Vergassola è la scrittrice e giornalista Claudia De Lillo alias Elasti (7 settembre) autrice del blog nonsolomamma.

È conduttrice e autrice di Caterpillar AM, su Rai Radio 2, in onda tutte le mattine all’alba. Tiene due rubriche settimanali su D di Repubblica, cartaceo e online, e scrive da giornalista free lance su temi legati a donne, figli, famiglia, lavoro. Per vent’anni ha lavorato come reporter finanziaria presso l’agenzia Reuters, dove è stata caposervizio per l’Economia fino al 2014.

È autrice del blog nonsolomamma.com, vincitore di numerosi premi e punto di riferimento per una numerosa comunità di donne e non solo. Scrive per l’agenda Smemoranda e collabora con AMREF. L’8 marzo 2012 ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica, per aver inventato il personaggio di Elasti. Ha tre figli, tutti maschi, e un marito part-time, economista marxista barese che lavora a Londra.