"#Dasvidaniya": spettacolo che fonde musica, digital media e arti performative

Spettacolo teatrale che fonde musica, digital media e arti performative in uno spazio unico nel suo genere. C'è inoltre la possibilità di usufruire dell'open bar prima e dopo la performance.

Il progetto: #DASVIDANIYA: Il rapporto tra esistere e apparire porta D. e K., una coppia di adolescenti, ad una scelta fondamentale per la loro vita: una realtà fatta di estrema solitudine oppure un divertimento ai limiti di un film d’azione o di un videogioco. Questa sensazione di onnipotenza e infinito si infrange con una realtà molto meno fantasiosa: a tutto c’è una fine. Game over. Perdere il legame con la realtà, dove essere buoni o cattivi poco importa e l’unica cosa che conta è giocare, offre loro la possibilità di conoscersi, di supportarsi, di osare. Una storia realmente accaduta emblema di un disagio generazionale.