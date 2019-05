Datità. Il punto morto del mondo. Giovanna Frene e Giorgia la Placa in dialogo

Le poetesse Giovanna Frene e Giorgia La Placa in dialogo per presentare le loro ultime raccolte poetiche: Datità (Arcipelago itaca Edizioni) e Il punto morto del mondo (Lietocolle).



Le autrici ne parlano con Riccardo Frolloni, Federico Di Mauro ed Elisa Vignali.





lunedì 3 giugno, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





GIOVANNA FRENE: poeta e studiosa, scoperta da Andrea Zanzotto, ha pubblicato vari libri di poesia; si ricordano: Datità, con postfazione di A. Zanzotto, Manni 2001; Sara Laughs, D’If 2007; Il noto, il nuovo, Transeuropa 2011; Tecnica di sopravvivenza per l’Occidente che affonda, Arcipelago Itaca editore 2015.

Ha pubblicato poesie in riviste italiane e straniere, e nei maggiori blog letterari. È inclusa in varie antologie poetiche, tra cui: Nuovi Poeti italiani 6, Einaudi editore 2012; Poeti degli Anni Zero, Edizioni Ponte Sisto 2011; New Italian Writing, “Chicago Review”, 56:1, Spring 2011; Parola Plurale. Sessantaquattro poeti italiani fra due secoli, Luca Sossella editore 2005.

È tradotta in antologie di poesia italiana statunitensi, inglesi e spagnole. È inserita nel sito ufficiale dei poeti italiani (www.italianpoetry.org). Affianca alla poesia la pratica della critica; storica della lingua per formazione, attualmente svolge un PhD a Losanna, sotto la guida del prof. Lorenzo Tomasin.





GIORGIA LA PLACA: Giorgia La Placa (Palermo, 1996) è laureata in Lettere all’Università di Bologna, dove sta proseguendo gli studi in Archeologia e culture del mondo antico.

Il punto morto del mondo è la sua opera prima.