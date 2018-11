Unica data-evento in Italia: David Guetta, dj e produttore numero uno al mondo

Dopo lo storico show organizzato da Vivo Concerti nel gennaio 2018 al Mediolanum Forum, il solo e incredibile dj set mai realizzato nella venue milanese, sta per tornare in Italia con un’unica data evento David Guetta, il dj e produttore numero uno al mondo, pronto a sorprendere ancora una volta il suo pubblico con un’imperdibile appuntamento, sabato 1 dicembre 2019 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Un live di grande impatto che, ricco di luci ed effetti, farà della musica il centro di una performance indimenticabile.

Con la pubblicazione del suo ultimo album “7”, David Guetta ha dato luce a 27 brani che vanno dal reggaeton all’hip hop, dall’europop fino al genere della house underground delle 12 tracce edite sotto il suo alias Jack Back. L’album è arrivato al #1 su iTunes a livello mondiale durante il weekend dell’uscita, conquistando più di 1 miliardo di streaming e rendendo Guetta il sesto artista più ascoltato su Spotify, con 40 milioni di ascoltatori mensili.



Soltanto in Italia, l’artista ha totalizzato ben 33 certificazioni di PLATINO e 8 dischi d’ORO, conquistati da hit come ‘Titanium’ feat. SIA (4 dischi di platino) e ‘When Love Takes Over’ (platino) feat. Kelly Rowland. Altri successi sono ‘Play Hard’ (3 dischi platino) per cui Guetta ha collaborato con Ne-Yo & Akon, ‘Without You’ feat. Usher (platino), ‘Lovers On The Sun’ feat. Sam Martin (doppio disco di platino), fino alle più recenti estratte da “7”, ‘Dont’ Leave Me Alone’ con Anne-Marie e ‘Flames’ (doppio platino), accompagnata dall’inconfondibile interpretazione di SIA, che ha totalizzato oltre 120 milioni di views e quasi 301 milioni di stream.



Il 20 novembre, David Guetta ha pubblicato a sorpresa sul suo canale YouTube il video di “Say My Name” (guardalo qui) , il nuovo singolo dalle influenze latine, che vede la collaborazione di Bebe Rexha e di J Balvin. Una traccia che, ad oggi, ha già totalizzato più di 64 milioni di streaming.

David Guetta nasce a Parigi e inizia la sua carriera nei club parigini, per poi approdare a Ibiza, con le performance al Pacha e all’Ushuaia. L’artista è protagonista di innumerevoli tour mondiali e headline show nei più importanti festival dance. Nel corso degli anni, grazie alle sue produzioni estremamente orecchiabili e alle innumerevoli collaborazioni con cantanti e dj di risma internazionale, conquista la prestigiosa fama di Dj e Producer numero 1 al mondo.