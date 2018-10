Davide Petrella live al Covo

Venerdì 26 ottobre in concerto al Covo Club: DAVIDE PETRELLA (Ita– alternative pop)

E’ autore e co-autore di hit di successo di molti artisti da Cesare Cremonini, a Gianna Nannini, da J-Ax e Fedez ad Elisa, da Jovanotti ad Emma, Fabri Fibra, Takagi & Ketra e molti altri. La sua ultima sfida è un album tutto suo, un album nato in due mesi che contiene tutte le contraddizioni di questo periodo e del suo autore, una lotta continua tra chi è adesso e chi era prima.

Il titolo, infatti, è “Litigare” uscito nel giugno scorso. “Avevo voglia di esplorare nuove cose, nuovi scenari musicali, nuovi modi di comunicare. Il singolo omonimo è una canzone che fondamentalmente parla d’amore. L’amore nelle relazioni interpersonali che per mia natura non è mai lineare, anzi spesso ha una dinamica conflittuale. – racconta Davide – L’amore per la musica che spinge ad osare sempre e a provare a spostare sempre più in là “l’asticella”. Ho voluto utilizzare un linguaggio diretto, incastrandolo in sonorità che in questo momento sento vicine ed attuali”.

Nato nel 1985 a Napoli con una forte passione per la musica, ha iniziato dalla gavetta vera, quella che mescola intuizioni e fatica. Ha scritto la sua prima canzone a 11 anni e si è fatto notare con il gruppo Le Strisce e con il claim “Chi cazzo sono le Strisce?”, che intasò la posta di discografici, agenti e giornalisti diventando virale in poche settimane e dando inizio così alla sua carriera discografica.