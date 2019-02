Percorso formativo gratuito rivolto ai docenti di ogni ordine e grado

De Agostini Scuola presenta:

“BENESSERE E MOTIVAZIONE A SCUOLA”

Strumenti e spunti per la realizzazione di un ambiente di apprendimento finalizzato allo star bene a scuola e al successo formativo di ogni studente



Bologna | Opificio Golinelli

26 febbraio | 19 e 26 marzo | 9 aprile 2019



De Agostini Scuola S.p.A., editore in campo scolastico e Ente formatore accreditato MIUR, in collaborazione con Fondazione Golinelli, lancia un nuovo percorso formativo gratuito di 12 ore complessive dal titolo “Benessere e Motivazione a Scuola”: quattro moduli formativi di tre ore ciascuno negli spazi di Opificio Golinelli a Bologna il 26 febbraio, 19 marzo, 26 marzo e 9 aprile 2019.

Nella scuola di oggi, caratterizzata dalla molteplicità e complessità delle esigenze personali degli studenti, inizia a rafforzarsi sempre più la tesi secondo cui la realizzazione di un vero apprendimento è possibile solo attraverso un coinvolgimento personale e l’attivazione di specifiche strategie relazionali.

L’iniziativa - rivolta ai docenti di ogni ordine e grado scolastico - ha l’obiettivo di trasferire agli insegnanti strumenti e spunti per la realizzazione di un ambiente di apprendimento finalizzato allo star bene a scuola e al successo formativo di ogni studente. Un’attenzione particolare è rivolta alle metodologie didattiche e alla loro efficacia nei processi di apprendimento, alla comunicazione empatica e agli aspetti emotivi e relazionali per gestire una classe complessa.



Il primo modulo formativo, martedì 26 febbraio, condotto dalla prof.ssa Beatrice Aimi (Dirigente Scolastico e formatrice Dea Scuola) verterà sulle metodologie didattiche e sulla loro efficacia nei processi di apprendimento con un focus sulle neuroscienze e sulla psicologia cognitiva. Segue, il 19 marzo, il secondo incontro tenuto dalla pedagogista e counselor prof.ssa Barbara Alaimo che affronterà il tema cruciale della comunicazione empatica: comunicare e ascoltare, aumentare la consapevolezza delle proprie risorse personali per rendere più efficaci le abilità di ascolto e di dialogo finalizzate alla risoluzione dei conflitti nel gruppo classe.

"La scuola è un ambiente complesso, in cui sempre più è richiesto al docente di saper comunicare in modo efficace con alunni, ma anche con i colleghi e genitori – commenta la Prof. Alaimo. La comunicazione empatica è un modo straordinario per creare un buon clima in classe necessario per sviluppare competenze e stimolare l’apprendimento. Un insegnante che aumenta le proprie capacità comunicative e relazionali, partendo dall'ascolto, non solo previene il disagio, dando voce ed espressione a bisogni ed emozioni, ma promuove il proprio ben-essere personale e professionale e quello delle persone che accompagna a crescere."



Il tema degli aspetti emotivi e relazionali per poter gestire una classe complessa verrà affrontato il 26 marzo dalla prof.ssa Caterina Fiorilli, docente all’Università LUMSA. Oggi più che mai i docenti si trovano a dover gestire classi multietniche, alunni con temperamenti difficili, comportamenti aggressivi: l’intervento formativo proposto ha la finalità di trasferire ai docenti strategie efficaci utili a facilitare la relazione con i propri alunni affinchè essa sia caratterizzata da serenità e reciproco rispetto. Il percorso formativo si chiude il 9 aprile con il contributo della prof.ssa Loredana Leoni (Dirigente tecnico MIUR) che affronterà il tema del curricolo inclusivo e della scuola inclusiva. Si delinea infatti, anche con i recenti decreti legislativi, come l’attuale metodologia didattica sia fondata su un nuovo approccio basato sulla personalizzazione dei percorsi di insegnamento e di apprendimento volti a garantire e a consentire che le potenzialità di ciascun allievo possano essere riconosciute e utilizzate per ottenere i migliori risultati formativi possibili. Per Scuola inclusiva si intende una scuola responsabile dove ogni allievo può apprendere partecipando e può sentirsi coinvolto e apprezzato. È una scuola che innova la didattica, utilizza in modo consapevole e diffuso le tecnologie, mira alla qualità degli ambienti di apprendimento, e alla creatività e attiva reti con il territorio verso un’idea di comunità educante.



La partecipazione ai convegni è gratuita previa iscrizione sul sito http://convegni.deascuola.it/ e sulla nuova piattaforma ministeriale S.O.F.I.A (www.istruzione.it/pdgf/) e prevede l’esonero ministeriale e il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento.

Per l’erogazione dei crediti formativi ai docenti di ruolo, la partecipazione al seminario di formazione comporta l’iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A. www.istruzione.it/pdgf/ e il connesso protocollo di verifica.



DE AGOSTINI SCUOLA

De Agostini Scuola è uno dei principali operatori di editoria scolastica in Italia, con una produzione rivolta a scuole di ogni ordine e grado. I marchi di De Agostini Scuola sono: De Agostini, Petrini, Garzanti Scuola, Garzanti Linguistica, Marietti Scuola, Valmartina, Theorema Libri, Liviana, Ghisetti&Corvi, Cedam Scuola, Cideb e Black Cat. L’offerta universitaria è affidata a UTET Università, CittàStudi e ISEDI.

De Agostini Scuola è presente online con deascuola.it (contenuti digitali integrativi, eBook, portali e applicazioni), garzantilinguistica.it (dizionari linguistici), blackcat-cideb.com (materiali per l’apprendimento delle lingue) e dealearning.it (corsi di lingue online), e ha una capillare presenza sui social media.

Ente Formatore accreditato dal MIUR dal 2013, organizza corsi di formazione per il personale docente delle scuole. Nell’anno scolastico 2017-2018 sono stati organizzati oltre 300 incontri formativi sul territorio nazionale e cicli di webinarche hanno coinvolto più di 35.000 docenti.

L’ampia proposta di convegni e corsi a partecipazione gratuita sviluppata da De Agostini Scuola in collaborazione con esperti di didattica, neuroscienziati di fama internazionale, affermati divulgatori scientifici e autori di richiamo, rappresenta un’opportunità per avvicinare e conoscere più da vicino un variegato sistema di progetti formativi che offre percorsi su misura per scuole e docenti sui temi più attuali della didattica in linea con le priorità formative evidenziate dal MIUR nel Piano Nazionale della Formazione (www.deaformazione.it).



FONDAZIONE GOLINELLI

Nasce a Bologna nel 1988 per volontà dell’imprenditore e filantropo Marino Golinelli. Oggi è un esempio – unico in Italia – di fondazione filantropica privata, ispirata ai modelli anglosassoni e pienamente operativa. Si occupa di educazione, formazione, ricerca, innovazione, impresa e cultura. L’obiettivo è offrire a tutti – giovani e meno giovani – strumenti sempre aggiornati per comprendere il futuro, favorendo la crescita culturale, la consapevolezza e la capacità di affrontare in modo responsabile e propositivo ciò che ci attende dal punto di vista sia professionale sia umano.

Ha lanciato per i prossimi anni OPUS 2065, un programma di sviluppo pluriennale i cui obiettivi sono la creazione di percorsi innovativi di formazione dei giovani e degli insegnanti, la ricerca interdisciplinare, il supporto di nuove attività imprenditoriali.

www.fondazionegolinelli.it

Gallery