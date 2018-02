Decadence compie 13 anni: concerti, burlesque e fachirismo

Per festeggiare i propri 13 anni, Decadence regala al suo pubblico un grande birthday party gratuito al Red raggruppando in una sola notte concerti, spettacoli di burlesque e fachirismo, performance di body art, body modification e fetish, bondage e installazioni video.

Goth, fetish, musica electro, esposizioni d’arte, couples’ room, play area e tanto altro accoglieranno chi anche solo per una notte vuole abbandonare il mondo esterno e trasgredire – sempre nel rispetto altrui.

In programma anche il concerto un musica classica e tanti dj set.

Decadence è un movimento culturale unico nel suo genere, nato dall’idea di Carlo Valentine di unire sotto lo stesso progetto più sottoculture alternative e correnti estetiche, che riguardano ambienti e generi musicali differenti.

Dalle feste – che contemplano ingredienti fondamentali come il dress code, la musica e la scenografia a tema – ai raduni veri e propri è diventato fenomeno di costume tout court, riconosciuto a livello internazionale. Partito da Bologna, ha toccato le città di mezza Europa, talvolta in location suggestive come Ville storiche e Castelli importanti, coinvolgendo un pubblico trasversale, per età, genere ed estrazione sociale. L’unico vero fil rouge è la buona educazione e il rispetto reciproco.