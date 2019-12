Decoriamo l'albero del museo

Laboratorio artistico per bambini dai 5 agli 11 anni



Per la prima volta la Raccolta Lercaro vuole creare il proprio albero di Natale, costruito con rami recuperati dalla potatura, un’operazione necessaria per la vita e lo sviluppo delle piante.

Ma per farlo ha bisogno dell’aiuto di piccoli artisti: per questo tutti i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno voglia di aiutarci a creare decorazioni colorate sono invitati sabato 7 dicembre.

Ogni “opera” finale sarà firmata e appesa all’albero posto nell’atrio della struttura, dove resterà per tutto il periodo natalizio con la possibilità di essere ammirata da ogni visitatore.

Dopo il 6 gennaio 2020 ogni piccolo artista che lo desidera potrà venire a riprendere la propria opera!



L’attività è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria:

Tel. 051 6566210 segreteria@raccoltalercaro.it