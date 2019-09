DEGENZE ARTISTICHE 2019 | Gli incontri

Padiglione 7, Aula didattica 15

Policlinico di Sant'Orsola, Bologna



Sette giovani artisti sono entrati nel Policlinico di Sant'Orsola a Bologna, frequentando i reparti, prendendo parte alla vita dell’Ospedale. Produrranno quattro opere nate da questa esperienza, quattro opere che saranno realizzate tra le mura dell’Ospedale.



Per partecipare e seguire il progetto, ecco l'ultimo appuntamento prima della restituzione pubblica del 18 ottobre 2019.



Giovedì 10 ottobre ore 17.00

Elena Di Gioia (progettista teatrale) incontra Luca Oldani e Jacopo Bottani (teatro), Elena Biagini e Gianluca Pavone (danza), gli artisti in degenza



Conduce gli incontri Valerio Grutt, direttore artistico dell’iniziativa.



Ogni appuntamento è gratuito e aperto a tutti.



