Giovedì 12 Luglio alle ore 21.00 CostArena "MADE IN ITALY" Per CostArena Teatro presenta

DELITTO A VILLA ROUNG E ALTRE STORIE: in compagnia di Achille Campanile.

Il divertente atto unico di Achille Campanile si apre col ritrovamento di un cadavere in una villa di una ricca famiglia borghese. Un gioco di società o un vero delitto? Cominciano così le indagini del Commissario Brown con il suo particolarissimo metodo di risolvere il caso: "Tirare ad indovinare!".