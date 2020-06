Dente live all'Arena Puccini per Sunshine Superheroes

Venerdì 26 giugno all'Arena Puccini arriva un artista amato, chiacchierato, seguito, atteso: Dente. Per la rassegna Sunshine Superheroes al DLF arriva Dente. Appuntemento alle 21. Tutto questo e molto altro è DENTE, geniale cantautore che gioca con l’ironia dei gesti e delle parole per prenderti alla sprovvista e farti lo sgambetto ai sentimenti. L’evento è un recupero del concerto che doveva tenersi al Locomotiv in data 15 maggio 2020.

Il concerto, già sold out, previsto al Locomotiv Club in data 20 marzo, spostato al 15 maggio causa emergenza Covid-19, e conseguentemente rinviato a data da destinarsi, verrà finalmente recuperato venerdì 26 giugno sul palco dell’Arena Puccini.

Essendo già tutto esaurito NON saranno disponibili ulteriori prevendite per questa data!

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.

Lunedì 15 giugno vi comunicheremo le modalità di assegnazione dei posti. Apertura porte ore 19:30

Inizio live ore 21:30

Accompagnato dalla sua band, Dente porterà in scena il meglio del suo repertorio, brani come Invece tu, Chiuso dall’interno, Coniugati passeggiare, e tanti altri ancora. Canzoni essenziali, ricercate nei testi e negli arrangiamenti, che grazie alla sua inconfondibile cifra pop semplice ma mai banale, l’hanno reso in oltre dieci anni di carriera uno dei più apprezzati cantautori del nostro panorama musicale.

I concerti saranno soprattutto l’occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo, attesissimo disco di inediti – come i singoli Anche se non voglio e Adieu che anticipano l’uscita dell’album – che sarà pubblicato nel 2020 da INRI e Artist First, a distanza di 4 anni dall’ultimo “Canzoni per metà”

“Sunshine Superheroes” fa parte di Bologna Estate 2020, il

cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.