Design thinking: laboratorio gratuito

Quali sono i metodi, i processi e le buone pratiche da seguire per poter realizzare le proprie idee?

Laboratorio suddiviso in 2 incontri: dall’analisi del bisogno alla prototipazione fino alla presentazione e come l’innovazione sociale favorisce la crescita imprenditoriale.



Ne parleremo al secondo incontro del laboratorio martedì 17 aprile 2018 dalle 16:30 alle 18:30 con Giulia Cassani, junior consultant ed economista sociale di Social Seed.



L'ingresso è gratuito. Per partecipare è consigliabile iscriversi inviando una mail a informagiovani@comune.bologna.it specificando l'incontro di interesse.



Social Seed favorisce l’accelerazione di percorsi di innovazione civica e sociale. Il lavoro di Social Seed è quello di favorire e facilitare la nascita di social invention, le idee non possano essere innovative di per sè, le idee sono innovative se nella loro realizzazione portano ad un valore sociale. La messa in pratica delle idee è quindi quello che definiscono “invention”, le idee devono essere testate sul territorio per dare prova della loro innovatività in termini di contributo al benessere sociale.



Tel | 051-2194359



L'inconto fa parte di Talenti in gioco, un ciclo di laboratori e incontri gratuiti volti allo sviluppo di idee, all’apprendimento di strumenti e conoscenze per migliorare le proprie competenze e attitudini a livello personale e professionale