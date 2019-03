Destination Lot: la mostra

Dal 14 al 29 marzo 2019, l’Alliance Française di Bologna ospita la mostra fotografica dal titolo “Destination Lot”, dedicata ad una zona della Francia poco conosciuta dal pubblico italiano e che prende il titolo dall’omonimo fiume che l’attraversa. Una mostra che racconta di paesaggi verdi e incontaminati le cui vallate sono note per le vigne, in particolar modo quelle di Cahors.



“Destination Lot” ha l’obiettivo di promuovere il dipartimento del Lot (che fa parte della regione Occitania) ed è un’iniziativa che avviene in collaborazione con Institut Français Italia, Conseil départemental du Lot, Lot Tourisme e Atout France, l’agenzia di promozione turistica della Francia all’estero.

Dagli scatti dei fotografi selezionati si scopre un territorio caratterizzato dalla bellezza e la varietà dei suoi paesaggi e da quei mestieri d’eccellenza legati all’agricoltura, alla viticultura e all’artigianato.



La mostra inaugura a Bologna la prima tappa di un percorso che la vedrà poi attraversare l’Italia grazie alla rete delle Alliances Françaises.

I comuni legami storici e culturali fanno di questa mostra un tentativo di costruire un ponte immateriale tra Bologna e Cahors, tra l’Emilia-Romagna e il dipartimento del Lot, tra l’Italia e la Francia, cercando di far comunicare i due territori e le due culture che sono allo stesso tempo ancorate al passato e fiere delle rispettive tradizioni ma anche rivolte al futuro e aperte al resto del mondo.



La mostra, composta da 42 fotografie di diversi artisti, è promossa dall’Alliance Française di Bologna, la Fédération des Alliances Françaises d’Italia, Institut Français Italia e Atout France, con il patrocinio del Comune di Bologna.



In occasione dell’inaugurazione del 14 marzo alle ore 18 è prevista una presentazione della regione dal punto di vista turistico da parte dell’agenzia viaggi L’Occitane Voyages e un cocktail a base di prodotti dell'Emilia-romagna e del Lot.