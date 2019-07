"Destinazione Luna": 50 anni fa l’uomo era sulla Luna

50 anni fa l’uomo era sulla Luna e con quel celebre passo che metteva fine alla guerra fredda si modificava per tutti noi la percezione del nostro posto nell’universo e si dissolveva un confine profondo del possibile umano.

Per celebrare questo importante anniversario, Schermi e Lavagne – Dipartimento educativo della Fondazione Cineteca di Bologna e l’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio dell’Inaf di Bologna del hanno unito le loro forze per dare vita a Destinazione Luna, un progetto per i bambini e ragazzi che – attraverso rassegne cinematografiche, incontri con autori, laboratori e lezioni tematiche – hanno guardato alle missioni spaziali e ai viaggi sulla Luna come risultato di una serie di sovrapposizioni tra mondo scientifico e cinematografico.

Un percorso cominciato lo scorso settembre e che si concluderà in bellezza la notte del 20 luglio per una serata di cinema in piazza Maggiore.