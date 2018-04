Ottava e ultima conferenza del ciclo "Si vive davvero una volta sola?" dal titolo: DESTINO E REINCARNAZIONE NELL'OPERA RINNOVATRICE DI RUDOLF STEINER



In un articolo del 1913, Rudolf Steiner ebbe a dire che il compito delle popolazioni europee ed americane è quello di "illustrare coi risultati della scienza le convinzioni di karma e reincarnazione", e che "senza questo fondamento gli appartenenti a questi popoli non possono pervenire alla conoscenza scientifico-spirituale".

Un affermazione che rilancia il compito dell'Occidente, entro il quale è nata la attuale scienza materialista, verso una auspicata "ricongiunzione" di conoscenza "scientifica" e conoscenza "religiosa" in quella che Steiner definì la futura Scienza di Michele.



La conferenza si terrà presso la Libreria IBIS Via Castiglione 11, Bologna, telefono 051 239818, con inizio alle ore 17.30 e con il libero apprezzamento del relatore.



Per ulteriori informazioni: www.circolopalladio.it - culturale@circolopalladio.it



= Nota sul relatore =======

Alessandro Benati, nato a Bologna dove vive e lavora, dopo studi scientifici si occupa di informatica. Da molti anni studia le opere di Rudolf Steiner e dei Maestri della Tradizione, con particolare interesse per gli aspetti storici, filosofici e scientifici.

Dal 2014 ha iniziato a tenere conferenze e seminari divulgativi sui temi fondamentali dell’Antroposofia.