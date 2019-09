"Deva", la mostra di Elio Talon

L’Associazione olistica In Lak’ech, in occasione dell’open day di presentazione delle proprie attività, accoglie nei suoi spazi la mostra personale di scultura dell’artista Elio Talon dal titolo Deva.

In mostra una ventina di opere in terracotta e ceramica raku incentrate sul tema della connessione della dimensione terrena con quella celeste.

Deva è la luce divina che viene a infondersi nella materia umana, è l’amore che scende a nutrire il corpo e l’anima, è la forza che non soccombe alle leggi dell’uomo e scardina le resistenze delle convenzioni sociali per il cambiamento evolutivo dell’essere.



L’inaugurazione si terrà il 6 settembre a partire dalle ore 18, la mostra resterà aperta fino al 14 settembre con orario di apertura 18,30-20,30. Altri orari su appuntamento.



L’ingresso è libero.



Associazione olistica In Lak’ech,

Via Oberdan 24/3 Bologna

Tel. 051 6486390 – Cell. 370 3095538

associazioneinlakech@gmail.com

inlakech_mail@libero.it