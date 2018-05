Di tutto resta un poco: opere di Luca Coser e Dario Coletti con un racconto di Morozzi

Di tutto resta un poco, opere di Luca Coser e Dario Coletti – con un racconto di Gianluca Morozzi, a cura di Patti Campani

inaugurazione: sabato 24 marzo ore 18 al Tatler, via Rialto 29/2 – Bologna



Di tutto resta un poco

Frammento, collage, campionatura, visione multipla, vengono declinati attraverso la pittura di Coser, la fotografia di Coletti e la scrittura di Morozzi per renderci l’immagine del costante divenire della condizione umana, fragile e indefinita.





Terzo appuntamento di Prospettiva Nomade, una serie di mostre per le quali Patti Campani - ideatrice e curatrice del progetto – ha invitato coppie di artisti, pittori e fotografi, nella realizzazione di un progetto comune accompagnato dal racconto dedicato da uno scrittore.