I Diaframma al Locomotiv: 20 anni di rock

Venerdì 12 gennaio al Locomotiv suonano i Diaframma. I Diaframma di Federico Fiumani, gruppo simbolo del rock italiano, presentano dal vivo il doppio album ” The Self Years, 1998 -2017″, un best che ripercorre gli ultimi 20 anni della loro carriera.Il tour di sostegno a questa importante uscita discografica è denominato “Puttan Tour”. “L’ Artista, a volte, preferise prostituirsi, è più sicuro” F. Fiumani.