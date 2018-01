Dialoghi con Trilussa: lo spettacolo in dialetto romanesco

Un divertente dialogo in dialetto romanesco con il poeta Trilussa che con la sua ironia e la sua pungente satira è riuscito a raccontare oltre cinquant’anni di cronaca italiana.



Uno spettacolo divertente in dialetto romanesco indirizzato ad un pubblico di tutte le età. Attraverso le più belle poesie di Trilussa, l’attrice regala agli spettatori uno spaccato della società di allora, facendoci riflettere su quella odierna.

Da amori che finiscono tra tragico e comico, un vecchio che decide di lasciare la campagna per integrarsi con la società, all’onestà delle nonne quando l’amore e dignità non potevano essere comprate da alcun gioiello. Non mancheranno momenti melanconici, dove il tempo trascorre senza poter essere fermato, rappresentato da un uccellino in legno di un orologio cucù che scandisce le ore, giorni, anni.

Un bellissimo dialogo nel dialetto romanesco che ci narra tra i più svariati temi di una società di oltre cinquant’anni fa fino ai giorni nostri, suscitandoci un ampio spettro di emozioni, dalle risate a un aspetto più profondo di riflessione sui fatti più concreti della storia italiana.



Produzione Teatro Potlach

Regia Pino Di Buduo

Con Daniela Regnoli