Dialoghi sapienti di organo e archi, con Roberto Marini, Daniele Orlando e i solisti aquilani

Proseguono i concerti della 43a edizione dell’Ottobre Organistico Francescano Bolognese, organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, sullo stupendo organo Franz Zanin (1972). Grandi musicisti saranno ospiti della stagione e la loro grande abilità comunicativa e interpretativa permetterà di offrire grande musica coniugata a vero divertimento. La Direzione Artistica è anche quest’anno affidata al M° Alessandra Mazzanti.



Sabato 19 ottobre alle 21.15 il grande organista italiano Roberto Marini si esibirà accanto al gruppo orchestrale I Solisti Aquilani nell’esecuzione di due importanti concerti per organo e orchestra di J.S. Bach e G.F. Händel. A seguire, Daniele Orlando (primo violino) si esibirà in veste di solista nelle “Quattro Stagioni” di A. Vivaldi.



La rassegna si concluderà sabato 26 ottobre con l’ultimo concerto, che avrà come protagonisti il Coro e Orchestra Fabio da Bologna, diretti dal M° Alessandra Mazzanti, e le sorelle Paola e Patrizia Cigna in qualità di soprani solisti.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del city brand “èBologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, NaturaSì, Pasticceria Massarenti, Laboratorio Analisi S. Antonio, Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Ottica Garagnani, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, Farmacia Centrale di S. Giovanni in Persiceto, Wall Street English Bologna.

