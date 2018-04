In dialogo: incontro con il gruppo ’98 poesia

Sabato 21 aprile, alle ore 17 in via del Piombo 5, presso il Centro Documentazione Donna – Palazzina



Il prossimo evento di Bologna in Lettere è dedicato interamente al Gruppo ’98 Poesia, nella celebrazione del ventennale di attività e la pubblicazione di

In dialogo. Vent’anni di poesia 1998-2018 (QuDu Libri 2018), un’antologia dedicata a Serena Pulga e in memoria di Paola Tosi.



Con testi di:

Silvia Albertazzi

Paola Elia Cimatti

Zara Finzi

Serenella Gatti Linares

Loredana Magazzeni

Alessandra Vignoli

Vannia Virgili

Anna Zoli



Prefazione di Vittoria Ravagli; postfazionie di Alessandra Pigliaru



Saranno presenti le autrici del Gruppo ’98, l’autrice della prefazione Vittoria Ravagli e gli editori Patrizia Dughero e Simone Cuva.



L’evento è a cura di Francesca Del Moro ed Enea Roversi.



Il Gruppo ’98, nelle parole di Alessandra Pigliaru: “Ecco cosa hanno fatto le donne del Gruppo '98 Poesia. Danno fisionomia a quella forma laboratoriale composta da inesausti corpi al lavoro, i propri anzitutto, capaci di costruire una silloge plurale dove l'impuntura delle singole voci si distingue per poi combaciare, ancora, con un più grande progetto collettivo. […] l'avvio è dapprima quello di una ricerca relazionale profonda con sé stesse e poi con il circostante. Di una sinfonia che possa dirsi attenta alla gratitudine verso le altre donne, arrivate prima, in cui intravvedere una genealogia critica di scritture e consonanze. A essere festeggiata allora, lungo questi venti anni, è una cadenza di felicità che risulta corpo a corpo di un continuum”.



Bologna in Lettere Festival Multi-disciplinare di Letteratura Contemporanea si propone al pubblico come appuntamento consolidato nel panorama delle manifestazioni nazionali (e non solo nazionali) che si diano come fine ultimo la diffusione, la promozione, della poesia contemporanea come realtà viva. Il Comitato è formato da figure provenienti da diverse esperienze nel campo dell'arte performativa, della letteratura, della musica e dell'insegnamento e che da anni operano sul territorio bolognese.

