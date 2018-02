"Diario di provincia" il secondo concorso fotografico di Vergato arte

Spazio 1, la Galleria Fotografica di Vergato Arte, è lieta di invitarvi alla seconda edizione del concorso fotografico che quest'anno avrà come tema: Diario di provincia.

Il nostro intento è quello di costruire un diario che prenda forma dai vostri sguardi rivolti al quotidiano: una sagra di paese, una gita al lago, una ciaspolata in montagna, la bottega di paese, le domeniche a casa della nonna, gli antichi mestieri, un camino acceso.

Raccontateci cosa significa per voi vivere in provincia, nella quotidianità e nei contrasti che si possono incontrare.



Quest'anno in giuria, oltre a Laura e Giorgia Bellotti, Alessandra Neri e Giuditta Uliani, ci sarà il fotografo professionista Carloalberto Canobbi.



REGOLAMENTO:



Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso dall'associazione “Vergato Arte & Cultura”.



La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi non

professionisti senza limite di età.



L’invio delle immagini è consentito sia sulla pagina Facebook "Spazio 1 Vergato Foto Arte", che all’indirizzo di posta elettronica concorsovergatoarte@gmail.com



E’ possibile inviare fino a un massimo di tre opere.



Per la realizzazione delle immagini è consentito l’uso di qualsiasi strumento: macchina fotografica (digitale o analogica), tablet, smarphone ecc...



Indicare per ogni opera presentata nome e cognome dell’autore, titolo e

descrizione.



Chiusura concorso ore 24.00 del 15 aprile 2018.



Premio: le tre opere giudicate più meritevoli saranno esposte alla Galleria fotografica “Spazio 1” all’interno della rassegna “Vergato Arte”

dal 18 al 27 maggio 2018 e la pubblicazione online sulle pagine Facebook e Instagram di LAB051.



Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso e dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.

Si autorizzano gli organizzatori al trattamento dei dati personali per gli

adempimenti inerenti all’organizzazione del Concorso Fotografico e della relativa mostra, future edizioni, nonchè alla pubblicazione delle opere. Con l’invio delle opere partecipanti al concorso si dichiara l’integrale accettazione al regolamento.